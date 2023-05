Revelan inéditos detalles del viaje de Tonka Tomicic a la Patagonia: “La convencí de que pasara frío y hambre”

Tonka Tomicic sorprendió esta semana al dar a conocer a través de sus redes sociales que realiza un emocionante y extenso viaje por la Patagonia de nuestro país.

“Me lancé a la aventura de la carretera austral. Primer viaje absolutamente sola. ¡Un desafío!”, escribió en una publicación que acompañó con un breve video, en el que aprovechó de mostrar algunos lugares que ha visitado.

En esa línea, esta jornada se reveló que la travesía estuvo motivada por uno de los mejores amigos de la animadora, quien la convenció de emprender rumbo al sur y la alentó para realizar el periplo de la mejor manera.

Se trata de Ricardo Cantín, el periodista que se radicó hace ya varios años en la ciudad de Coyhaique y que, aseguró en conversación con el Diario Regional de Aysén, es una de las personas más cercanas a la ex conductora del Festival de Viña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tonka Tomicic (@tonkatomicicpetric)

“Todavía le queda para rato acá”

Hace una semana, contó el comunicador, se reunió con Tonka y compartieron un café y medialunas en un conocido lugar en la ciudad antes mencionada. “¿Cuándo he estado en la plaza de una ciudad tranquila, sentada, tomándome un café y conversando con un amigo sin que esté la prensa encima o con muchas personas invadiendo mi privacidad?”, le dijo a Cantín.

El periodista se reconoce como su mejor amigo y no duda en afirmarlo. “Tenemos un pacto de hermandad, más que amigos somos hermanos. He estado preocupado por todo lo que le ha estado pasando con toda esta invasión de la prensa, sin embargo, Tonka hasta el día de hoy no es investigada por la Fiscalía ni el Ministerio Público”, expresó.

En ese sentido, aseguró que habla a diario con el rostro televisivo y que fue él quien la convenció de ir hasta la Patagonia. “La convencí de que se impregnara de nuestra naturaleza de una forma austera, sencilla, como una más, que pase frío, que pase hambre y ya lleva una semana acá”, contó.

Además, reveló que Tomicic arrendó una camioneta, una cocinilla y una colchoneta, y que anda de camping en camping entre Puerto Tranquilo, Puerto Bertrand, Caleta Tortel, Cochrane y Villa O’Higgins.

“Ha conocido campesinos, abraza árboles, le dije que disfrute como una patagona más. Todavía le queda para rato acá“, agregó también, desmintiendo, de paso, que ella se encuentre atravesando problemas económicos.

“Es falso que haya tenido que vender un departamento. Ella sigue siendo rostro y cuando salga de todo esto, ojalá que los periodistas le pidan disculpas de las mentiras que han dicho sobre ella”, concluyó en el medio.