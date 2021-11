La serie El Juego del Calamar se transformó en todo un fenómeno a nivel mundial, provocando intriga por el desenlace de los personajes que en muchas ocasiones tuvieron giros inesperados, así como las competencias que tenían que disputar para sobrevivir y conseguir el preciado premio final.

Escenas como el puente de cristal, tirar la cuerda o “luz roja, luz verde”, son solo parte de los sucesos recordados por los usuarios de Netflix que fueron testigos de estas sangrientas aventuras.

Pero una de las dudas que surgió, fue cómo pudieron grabar estos difíciles juegos y si es que éstos eran desempeñados por los actores o sus dobles.

Preguntas que fueron resueltas por la plataforma de streaming mediante un video publicado en sus redes sociales, mostrando el detrás de escena de estos momentos icónicos que, como era de esperarse, fueron modificados con efectos especiales.

En el caso del puente de cristal, cuando los competidores tenían que cruzar a la suerte y diferenciar entre el vidrio templado o el vidrio regular para evitar caer al abismo y morir, quedó al descubierto que todo fue grabado en una estructura que en realidad tenía láminas de madera contrachapada.

Asimismo, los actores estaban en todo momento sujetos a una cuerda y arnés, permitiendo una caída regulada y segura.

Todo esto fue realizado por los propios protagonistas de la serie, sin la necesidad de contar con dobles. Un gran mérito para estos profesionales, quienes en cada instancia se mantuvieron dentro de su papel, pese a tener cámaras encima de sus rostros o estar rodeados por un croma que posteriormente se transformaría en las salas de juego que ya conocemos.

See what Squid Game looked like before special effects pic.twitter.com/H4OPCa475I

— Netflix (@netflix) November 10, 2021