Di Mondo participó este viernes en la gala amfAR 2021, un evento que se realiza en contexto del festival de Cannes, en Francia, y que busca recaudar fondos para la investigación del Sida.

Como ya es costumbre, el fashionista impactó con su vestuario inspirado en un tocado que elaboró su novio, el diseñador Eric Javits. “Lo único que se me ocurrió, porque no iba a tener tiempo de hacer nada más”, señaló a LUN.

Se trata de un traje diseñado por Guillermo Molina, que incluye conchas y piedras que Javits tenía en su fábrica. Anteriormente, lo había utilizado para una fiesta organizada a orillas de la playa en Viña del Mar en 2018.

“Viajé con el traje envuelto en una caja en la maleta de mano”, contó Edmundo Huerta (nombre real), quien viajó el miércoles pasado a Francia para asistir a la actividad.

El chileno se robó las miradas de la alfombra con su particular vestuario, incluida la actriz y modelo Sharon Stone. “Para venir a esta gala hay que tener una tenida impactante”, señaló.

“Estábamos pasando por la alfombra roja, Sharon se dio vuelta y me dijo ‘you look fabulous‘ (te ves fabuloso). Y me miró de pies a cabeza. Todo el mundo estaba impactado con mi tenida, impactado”, relató sobre su encuentro con la artista estadounidense.

Finalmente, señaló que esta gala permite atuendos más llamativos que otras: “No me vestiría así para la alfombra roja del festival de Cannes, pero acá puedo jugar más como si fuera una gala del MET. Algo para lucirse y ser único”.