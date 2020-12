La pandemia del coronavirus obligó a muchos a reinventarse para resistir los embates económicos del confinamiento. Y grandes celebridades como Di Mondo no fueron la excepción.

El fashionista contó recientemente a Las Últimas Noticias que durante 2020 debió reinventarse para ayudar a la empresa de quien es su novio desde hace 15 años: el diseñador estadounidense Eric Javits.

Di Mondo recordó que cuando la pandemia comenzó a golpear a Estados Unidos, todas las tiendas no esenciales fueron cerradas y los pedidos -incluso algunos destinados para fin de año- fueron cancelados. “En resumen, casi 70 mil unidades en inventario, entre sombreros y carteras, que no se venderían. En algún momento se pensó en cerrar la empresa”, relató.

Sin embargo, y aunque sostuvo que “a pocos les gustaban” sus ideas, él comenzó a desarrollar planes para ayudar a Javits a salvar la compañía que nació en 1985.

“Pasé varios días pensando en qué hacer y llamé a una amiga chilena que me comentó que su marido hacía marketing digital para varias compañías con publicidad en redes sociales y el manejo de Shopify”, contó.

El fashionista, quien estudió administración de empresas en la Universidad de Los Lagos, dijo que “la primera publicidad que hicimos fue a principios de mayo durante diez días. Gastamos 400 dólares en publicidad y eso generó 47 mil dólares en ventas. Quizás no era mucho para lo que vendía la empresa, pero la proporción era enorme”.

Después se le ocurrió hacer una venta con grandes descuentos para celebrar el cumpleaños de Eric, el 24 de mayo. “Hubo mucha resistencia a la idea de casi todos en su oficina, pero lo hicimos de todas formas”, comentó. Invirtieron US$ 1.200 en publicidad y en tres días vendieron medio millón de dólares, aseguró. “De esta forma me convertí en jefe de operaciones de la compañía”, agregó.

Esta es la primera vez que Di Mondo tiene un trabajo de oficina y no ha sido fácil: “literalmente trabajamos como perros con Eric y todo el equipo. Por casi dos meses llegábamos a las 6:30 AM a la oficina y nos quedábamos hasta la noche, pero no me importa porque me encanta el rol empresarial”.