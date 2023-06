¡De Brereton a Benja Vicuña! Estos son los saludos que han recibido los padres más queridos en redes sociales

Este domingo se celebra el Día del Padre y desde primera hora los papás de nuestro país se han llenado de felicitaciones, saludos e incluso regalos de de sus hijos y parejas.

En ese sentido, los famosos no han sido la excepción y han compartido los mensajes que han recibido mientras disfrutan de su jornada, donde destacan las fotografías de estrellas como Benjamín Vicuña y Pedro Pascal.

Uno de los primeros en ser saludado fue el ex seleccionado nacional Enzo Roco, quien compartió su alegría en este día al anunciar que será padre por segunda vez.

El defensa lo anunció con una tierna imagen junto a Antony, su pequeño hijo: “Feliz de anunciar que nuestro Antony será hermano mayor”, señaló el ex Universidad Católica.

Otro rostro de nuestro país que recibió una tierna felicitación a tempranas horas fue Ben Brereton, delantero chileno que recientemente se convirtió en el padre del pequeño Mason.

La estrella de La Roja fue saludado por su pareja, Kimberley Abbott, con una tierna dedicatoria acompañada de una fotografía de Ben con su pequeño hijo. “Feliz primer Día del Padre”, decía parte del mensaje.

Otro futbolista que recibió el cariño en esta especial jornada fue la figura del Tolouse, Gabriel Suazo, quien fue felicitado por su pareja, Gabriela Rojas. “Feliz primer día al mejor papá”, indicó.

El lateral izquierdo reaccionó a esta tierna dedicatoria respondiendo a su pareja que “son todo para mí y daré todo para que sean felices, mis amores, los amo y los extraño mucho”.

La influencer, Maura Rivera, también dedicó un espacio en sus historias de Instagram para saludar al padre de sus hijos, Mark González, el ex futbolista de La Roja que es el padre de sus dos hijos.

“Feliz día al mejor papá que mis hijos pueden tener”, posteó la ex integrante de Rojo, historia que fue publicada por el propio Mark acompañado de un “Los amo” como respuesta.

Los deportistas nacionales no fueron los únicos en recibir saludos de sus parejas o hijos, y es que también los padres del mundo del espectáculo fueron felicitados por su día.

En primer lugar, la ex pareja de Arturo Vidal, María Teresa Matus, compartió una historia donde se le puede ver junto a su padre, Carlos Matus, a quien le dedicó una historia que dice “Feliz día papito. Disfruta tu día. Te amo”.

Otro conocido rostro chileno que fue felicitado por el Día del Padre fue el actor Benjamín Vicuña, quien recibió el saludo de Bautista, su hijo mayor, quien le escribió “Feliz día a mi mejor amigo”.

El adolescente es hijo del actor con la animadora argentina, Pampita, y la storie compartida por Bautista fue reposteada por el propio Benjamín Vicuña, quien le agradeció por el afectuoso saludo.

También llamó la atención la gran cantidad de saludos que recibió Pedro Pascal en este día. Pese a no ser padre todavía, las redes sociales se llenaron de mensajes para el reconocido actor.

La estrella chileno-estadounidense, nombrado como “el papi de Internet”, sigue recibiendo homenajes y fue bautizado por uno de sus seguidores como “El mejor papá del multiverso”.

Incluso la cuenta oficial de Twitter de Star Wars le envió un mensaje a Pedro Pascal por el Día del Padre. “Feliz Día del Pedro Pascal”, fue el tweet que compartió la cuenta de una de las sagas más populares del mundo.

Feliz día del padre a pedro pascal, no tiene hijos pero daddy is a state of mind pic.twitter.com/mEHkTYQYDL

happy father’s day to the best dad in the multiverse, pedro pascal 🥹 pic.twitter.com/UaZNw0Vh9N

— elle ✨ (din djarin’s version)🍄 (@elliedjarin) June 18, 2023