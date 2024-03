El orgullo de Diana Bolocco por amistad de Cristián Sánchez y ex marido: “Es un muy buen ejemplo”

Diana Bolocco manifestó su orgullo por la amistad entre su esposo Cristián Sánchez y su ex marido Gonzalo Cisternas, a quien incluso visitaron el fin de semana pasado en Puerto Octay, en la Región de Los Lagos.

Sánchez agradeció la invitación en su cuenta de Instagram, acompañado de un sentido mensaje para el padre de los dos hijos mayores de Bolocco.

“Él es Gonzalo, el ex de mi mujer… así lo conocí. Hoy, es el Chalo, un amigo (buen amigo), cariñoso, con un corazón gigante, generoso, noble… para mí ya no es ‘el ex de mi mujer’, es un actual integrante de nuestra familia“, afirmó el comunicador en el posteo.

El orgullo de Diana Bolocco

En entrevista con LUN, la jurado de Got Talent Chile reveló Cristián Sánchez “fue clave” en la reconciliación con su ex marido, después que vivieran un largo periodo judicial por su divorcio en 2009.

“Cristián tiene un corazón ultra generoso y es súper desprejuiciado, es súper libre para relacionarse con la gente, entonces él también fue acercándose a Gonzalo y la verdad es que lo quiere muchísimo. Lo encuentra una gran persona”, afirmó.

Respecto a la amistad entre Sánchez y Cisternas, la animadora sostuvo que “todos tenemos una excelente relación, pero especialmente ellos son muy cercanos”.

“Eso sí que no lo había visto nunca: que la nueva pareja se lleve bien con el ex marido. Es súper bonito de ver y es un muy buen ejemplo o mejor dicho, un buen entorno para nuestros hijos“, indicó.

“¿Hoy son una exitosa familia extendida?”, le preguntaron, a lo que Diana señaló: “No sé si exitosa es la palabra. Somos una linda familia extendida súper feliz, donde cada uno tiene su espacio y cada uno es”.

“Hay una relación de mucho cariño y confianza. Somos una familia sana y creo que todos los adultos hemos sabido poner a los hijos primero“, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristián Sánchez B. (@crissancheztv)

