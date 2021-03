Diana Bolocco abordó la depresión que experimentó su esposo, Cristián Sánchez, que lo llevó a dejar la televisión hace unos años, y aseguró que ella fue “un pésimo aporte”.

Durante su conversación con Martín Cárcamo en el programa De Tú a Tú, la conductora de Mucho Gusto dijo que “yo dentro de mí lo debiera haber sabido. La verdad es que no lo veía tan mal, pero había dejado de ser Cristián, y no me había dado cuenta de que dejó de ser él mismo. Como esa chispa, esa sonrisa, la conversación. Como que ese Cristián no estuvo más”.

“Fui un pésimo aporte, porque me costó darme cuenta, me costó mucho darme cuenta. Yo debí haberle tirado una tabla de salvación antes y no lo hice”, comentó la animadora.

Según Bolocco, fueron sus amigos los primeros que notaron lo que estaba pasando: “me lo preguntaron mucho, mis amigos, ¿Qué pasa con Cristian? Y yo respondía ‘está estresado, porque está trabajando mucho’, pero no le vi la gravedad“.

Sin embargo, apenas ella lo notó, dijo “paren las prensas, esta cuestión se acabó, termina con eso”.

La conductora sostuvo que ella es más práctica en ese sentido que Sánchez. “Cristián es más idealista, más soñador y yo soy mucho más terrenal, entonces siento que alguien desde afuera debía decirle ‘tú no vas a seguir haciendo esto’“.

Además, agregó que “esto tenía que ver con su trabajo, con sus compañeros, con sus horarios, con el no tener tiempo para nada. Probablemente, él sintió esa presión de tener que aprovechar su momento, cosa que a mí también me ha pasado, y pasa hasta el día de hoy, pero uno lo ve desde la distancia, se da cuenta que no tiene ningún sentido”.