Diana Bolocco desclasificó el debut televisivo de Máximo Menem en Chilevisión: “Lo amaron”

Diana Bolocco, reconocido rostro de Chilevisión, enfrentará un nuevo desafío en su carrera: Dejar su clásico rol de presentadora y sentarse en la mesa del jurado del próximo estelar Got Talent Chile.

Con una extensa carrera a sus espaldas, la periodista llegará con la misión de encontrar al próximo gran talento nacional, en un formato que, según adelantó en conversación con CHV Noticias, lo “hace muy adictivo de ver”.

En esta entrevista exclusiva con CHV Noticias, la presentadora no solo abordó lo que ha sido hasta el momento su participación en el estelar, sino que anticipó la próxima temporada de Gran Hermano y opinó sobre el debut de su sobrino, Máximo, en la televisión.

Diana Bolocco y su nuevo rol como jurado

—¿Cuáles son los principales desafíos de Diana Bolocco en el jurado?

—Personalmente, los desafíos son gigantes, porque yo nunca había hecho un rol como éste. Yo estaba siempre del otro lado, de la animación. Por lo tanto, es nuevo y es distinto a lo que yo he hecho. Eso implica un desafío grande. También, porque hay que ser lo más objetivo posible, aunque la objetividad realmente nunca se consigue al cien por ciento. Uno trae su historia, a uno le llegan más ciertos números que otros, inevitablemente.

—¿Cómo ha sido la experiencia hasta el momento grabando Got Talent Chile?

—Yo lo he pasado muy bien haciendo el programa, a pesar de que las horas de grabación son largas, es muy entretenido ver todos los tipos de talento. La gracia de este programa en particular es que cualquier talento cabe, una destreza física, las artes más comunes como son el canto, el baile, las acrobacias, incluso ciertas disciplinas que involucran riesgo físico. Es muy bonito de ver que aquí todos son bienvenidos y cualquier talento tiene su espacio. Eso lo hace muy adictivo de ver.

—¿Y la dinámica con sus compañeros en el jurado? Leonor Varela y Francisco Reyes también se enfrentan a un formato similar por primera vez…

—Creo que ha sido una muy linda experiencia para todos, efectivamente Antonio (Vodanovic) es el que tiene más experiencia y él nos ha dado muchos consejos. Ha sido de gran ayuda. Para Leonor (Varela) y Francisco (Reyes) también es nuevo, igual que para mí. Todos nos hemos rápidamente subido a este buque y hemos entendido cuáles son los requisitos del programa y también cómo afinar el ojo respecto de ciertos shows. Hemos tenido muy buena onda entre los cuatro, hemos logrado entendernos, leernos.

—¿Qué cosa no debe hacer por ningún motivo alguien que se vaya a presentar en el escenario?

—Yo te diría qué cosa es lo único y lo más importante que sí tienen que hacer. Es buscarse a ellos dentro de la disciplina que presentan. Ese aporte particular, único e individual, que solo esa persona puede dar. Eso estamos buscando. Un cantante que canta muy bien no basta. Tiene que entregar su propia personalidad, su propio aporte en cada una de las disciplinas, lo mismo con el baile, con la acrobacia, o con lo que sea.

Nueva temporada de Gran Hermano Chile: “Es un experiencia límite”

—Y hablando de Gran Hermano: ¿Qué le recomienda a quienes se han postulado al casting para la nueva temporada?

—Que sepan que es una experiencia límite, pero es una maravillosa. Mi consejo para quedar es que sean ellos mismos, porque cuando uno pretende ser alguien diferente a lo que es, eso se termina por ver, por transparentar. La pantalla siempre es muy transparente, pero más en un formato como éste, en el que estás siendo grabado las 24 horas del día, en un lugar donde tu pierdes la noción de las cámaras. Si quieren quedar, sean ustedes mismos y tengan conciencia de que la vida cambia y que es una experiencia, sin duda, límite.

—¿Qué le parece que los mismos participantes que veía todos los días estén triunfando en otros espacios?

—Me encanta porque creo que la gente premia la autenticidad, con todo lo que eso conlleva. Uno tiene luces y tiene sombras, y creo que la gente ha sabido premiar aquello. Me encanta ver que capitalicen esta posibilidad de haberse hecho conocidos y queridos por tanta gente.

—A su juicio, ¿Cuál fue el momento más memorable de la primera temporada?

—Me quedo con el final, el momento de cierre, cuando se cierra la casa, cuando se apagan las luces, cuando se baja el telón. Con la sensación de haber un trabajo honesto, con mucho cariño y profesionalismo.

El debut de su sobrino, Máximo, en la TV: “Profundo orgullo”

—¿Qué le pareció el debut de Máximo Menem Bolocco en Top Chef VIP? ¿Cómo se vivió al interior de la familia Bolocco?

—Se vivió con mucho orgullo, con mucha chochera, porque Máximo (Menem) es un niño que tiene tantas cualidades como ser humano. Una cosa es lo que uno ve en pantalla, pero otro lo que genera en su equipos de trabajo, todos me lo repiten dentro del canal; que lo amaron, porque es un niño amoroso, encantador, respetuoso. Me pone muy orgullosa haberlo visto, se esforzó muchísimo, se puso a cocinar como loco. Yo he conducido programas así, por lo tanto sé que son muchas horas de grabación y son muy exigentes para los participantes. Él estuvo a la altura, se lo tomó muy enserio, con mucho profesionalismo. Yo siento un profundo orgullo.

—¿Le gustaría verlo en otro espacio televisivo?

—Me encantaría verlo donde él quisiera estar.

