Diana Bolocco se sinceró sobre el delicado estado de salud de sus padres: “Me da miedo que algún día no estén”

Un emotivo momento se vivió en el capítulo de este viernes de Podemos Hablar, al cual fueron invitados el presentador José Miguel Viñuela, la modelo Pamela Díaz y la animadora Diana Bolocco.

Fue esta última quien se sinceró sobre un delicado tema luego de una íntima pregunta que le hizo Jean Philippe Cretton, cuando hizo el “check-in” del programa y las luces se tornaron de color rojo.

“Diana, siempre se te ve muy bien de ánimo, feliz, contenta por todo lo que te está pasando laboralmente, pero siempre uno tiene una espinita, algo que le preocupa”, comenzó el periodista.

“En tu vida, ¿hay algo que te quite el sueño? ¿Algo que te tenga diciendo ‘chuta, esto no me gustaría que pase, que pasara o que esté pasando’?”, preguntó a Bolocco.

Rápidamente, la animadora respondió afirmativamente para luego confesar: “Todo lo que tiene que ver con mis papás, siempre”.

Ahí fue donde reveló que su padre tiene 90 años, mientras que su madre 87. Además, esta última se encuentra tratándose el tercer cáncer de su vida.

“Tú los ves y tienen una energía increíble, no pareciera que tiene la edad que tienen. A mí me gustaría aliviarles la vida, me da miedo que algún día no estén“, expresó.

Por lo mismo, al ser consultada por cómo veían la situación sus hijos, respondió que ellos nunca han sentido que sus abuelos sean de avanzada edad.

“Es una abuela súper increíble. Ha hecho cosas con mis hijos que yo nunca he hecho, como jugar en cuatro patas o llevarlos a recorrer Santiago en metro. Mis niños la aman, para ellos la Lola es intocable y mi papá también”, contó la conductora del programa The Voice.

Lecciones de vida

En la misma línea, el conductor le preguntó si había alguna lección de vida que haya aprendido de sus padres. “Muchas”, respondió la entrevistada.

“Me gustaría ser el 1% de lo que es mi mamá, porque es el ser más bueno que conozco, por lejos. Y de mi papá, la fuerza, la autoestima, el creer en mí misma. Mi papá tiene esa fuerza enorme y mi mamá una bondad sin límites”, dijo hacia el final de la pregunta.

