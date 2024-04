Diana Bolocco tuvo fuerte discusión con Antonio Vodanovic en Got Talent Chile: “A mí me basta con…”

Una fuerte discusión se produjo entre Diana Bolocco y Antonio Vodanovic durante la evaluación del imitador de Eliel Ormazábal, el que llegó con una imitación de Cecilia, La Incomparable en Got Talent Chile.

Tras la presentación del participante en el programa de talento fue el ex animador de Viña del Mar el que dio una particular impresión que causó la controversia con la animadora en pleno espectáculo.

Discusión de Diana Boloco con Antonio Vodanovic

Todo comenzó cuando Antonio Vodanovic explicó que no sabía cómo evaluar a un imitador en Got Talent Chile ya que estaban “talentos originales, no imitaciones”.

Leonor Varela, también adscribió a las críticas del ex animador de Viña. No obstante, Diana Bolocco se mostró contraria a esta visión y entregó sus impresiones.

“Yo no me leí ese manual de Got Talent que se leyó el Antonio y la Leo. Yo no sé por qué no pueden haber imitadores acá. Si eres un imitador y eres seco, ¿por qué no puede ser ese tu talento?“, replicó la animadora.

Ante esto, Antonio respondió y le explicó que “durante tres años hicimos un programa que se llamaba ‘Yo Soy’…”.

Sin embargo, Diana Bolocco continuó con su reclamo, asegurando que no estaba de acuerdo con la impresión de su colega.

“No lo discuto y eras un gran jurado ahí, pero aquí por qué no puede haber cabida para un gran imitador. Yo te encuentro igual de bueno, pero a mí me encantó, es un gran talento y a mí me basta con eso“, cerró.

Discusión Diana y Antonio Vodanovic



