La sorpresa de Diana Bolocco por mensajes de ex pololas de Cristián Sánchez tras “filtración” de audio

La filtración del audio de Diana Bolocco que finalmente se trataba de una campaña de marketing, al parecer revivió viejos amores de su marido, Cristián Sánchez, luego de que se especulara con un posible quiebre entre la pareja.

Así lo confesó el periodista en conversación de Radio Pauta con la mismísima Diana a su lado, donde especificó que sus ex pololas le habrían escrito preocupadas por su situación sentimental.

“Me escribieron tres ex pololas, pero en versión tierna, voy a leer. Ex polola uno: ‘Te escribo porque tú sabes que eres importante para mí y estoy preocupada. ¿Lo que circula en las redes es verdad o mentira? Perdón pero tengo que preguntar. No puedo hacerme la loca con algo tan delicado’”, detalló Cristián.

Tras la revelación, Bolocco le pidió a su marido que diera más datos de su ex amor, donde Sánchez especificó que se trataría de una ex con quien estuvo hace más de 20 años y estaría soltera. Acto seguido procedió a leer un segundo mensaje de otra ex polola.

“Mensaje número dos: ‘Cris, te mando muchos cariños, sé que no es fácil y el camino del amor es una lucha constante, solo decirte que te quiero y que eres una persona excelente, si necesitas desconectar, cuentas conmigo‘”, leyó.

La reacción de Diana Bolocco

Este último mensaje desató la reacción de Diana, quien exclamó: “¡¿Si necesitas conectar, para volver a conectar?!”. Acto seguido Bolocco consultó por la mujer, revelándose que habría sido novia de su marido hace 28 años.

Finalmente Diana no se aguantó y afirmó que una de las mujeres era amiga de ella: “(Me) Siento igual super ofendida, ese segundo mensaje que acabas de leer es amiga mía también, feo que no me haya escrito a mí”, expresó.

Revisa el momento a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Pauta (@pauta.cl)

