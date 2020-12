El pasado martes, YouTube bajó polémico capítulo de Las Indomables con Chino Ríos por “incitar al odio”. Al respecto, Patricia Maldonado no tardó en dar a conocer sus descargos.

A través de su canal de YouTube, Maldonado acusó que “cada persona es libre, sobre todo si es adulta y de hacerse responsable de lo que se dice. Así de simple”.

Tras eso, especificó que “la gente ha buscado mucho el video, pero resulta que se está haciendo un llamado a que nuestro canal salga de YouTube. Si usted no está de acuerdo con lo que uno dice en un programa de televisión, usted está en su pleno derecho de reclamar, es parte del sistema democrático de un país. No nos olvidemos que este es un país libre y democrático”.

Por otro lado, apuntando a la libertad de expresión, preguntó: “¿dónde está el problema? Que usted atenta contra la libertad de expresión cuando pide que un canal sea cerrado. ¿Dónde se aplica eso?, ¿dónde se usa eso? Corea del Norte, un país comunista; Cuba, país comunista; Venezuela, con un imbécil como presidente de la república que tienen, que es Maduro”.

Asimismo, continuó: “tenemos Nicaragua, donde usted no tiene libertad de expresión. Me acuerdo en Venezuela que no permitieron que siguieran funcionando los canales que no estaban de acuerdo con el gobierno. Eso se llama dictadura absoluta”.

“A mí me parece que atentar contra la democracia en un país democrático es mucho más grave de lo que se dijo en este programa. Mucho más grave, porque le vuelvo repetir: usted se siente afectado, reclame, está en su derecho, pero lo que usted no tiene derecho es a pedir que ese canal se termine. No tiene derecho, no corresponde hacerlo”, ratificó Maldonado.

