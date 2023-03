Diego Sánchez alzó la voz e hizo apasionada defensa a Yamila Reyna: “Si quieren tirar m…, háganlo conmigo”

Esta tarde, Yamila Reyna rompió el silencio tras la ola de críticas que recibió a raíz de su última publicación en Instagram, y así lo hizo también Diego Sánchez, quien alzó la voz y frenó en seco los comentarios dirigidos a su ex pareja.

“Por este medio quiero decirle a toda la gente venenosa y que no tiene vida, que se cree tener el derecho de darnos una ‘opinión’ o algún ‘consejo’ (que jamás hemos pedido y jamás pediremos, no sean tan patudos y no se hagan los vida perfecta)“, comenzó diciendo en sus historias.

A suz vez, emitió una potente reflexión en torno al mundo del internet y los comentarios malintencionados por parte de los internautas. “Creo que esa gente venenosa tiene una vida muy mala y que quiere ver a los demás de la misma forma, pero no es así la cosa”, arremetió.

En esa línea, se dirigió a los mismos usuarios de la red social y solicitó no entrometerse en su vida personal. “No se tomen atribuciones porque no saben realmente lo que pasa entre Yamila y yo, tampoco tienen por qué saberlo”, aclaró.

Finalmente, el futbolista manifestó que es él y no Yamila quien merece recibir los mensajes de odio. “Le pido a toda esa gente de vida perfecta que, si quieren opinar, criticar o tirar mierda, háganlo conmigo y no con Yamila, no tengo problema en lidiar con ese tipo de gente”, sentenció.

“Estaré atento a mensajes y opiniones porque tengo ganas de bloquear a la gente venenosa y a las ‘viejas cahuineras‘”, cerró Sánchez la publicación, dejando claro que no tolerará agresiones en las redes sociales hacia su ex pareja.

