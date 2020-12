Se acerca la Navidad y para absorber un poco más ese espíritu, TNT traerá a la pantalla un especial concierto sinfónico de la mano del famoso músico argentino Diego Torres.

Diego Torres Sinfónico será transmitido por las pantallas de TNT Latinoamérica este viernes 18 de diciembre a las 21:30 horas. Simultáneamente, en Estados Unidos podrá verse a través de HBO Latino y en streaming por HBO Max.

Acompañado por la Filarmónica Joven de Colombia, las familias podrán ver al cantante transandino interpretando versiones en español de conocidas canciones navideñas como Jingle Bells y All I Want for Christmas is You.

El recital fue filmado en diciembre de 2019 en el Movistar Arena de Bogotá y en él se incluyeron también clásicos de Diego Torres, como Color Esperanza, Tratar de estar mejor, y Un Poquito.

En la instancia también participarán Gusi, Jiggy Drama, Adriana Lucía, y Ela Taubert como invitados especiales, todos bajo la dirección musical del productor y compositor ganador del Grammy, Julio Reyes Copello.

El primer álbum sinfónico de Navidad del intérprete, titulado igual que el concierto, saldrá a la venta durante este mes.