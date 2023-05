La reflexión de Diego Urrutia tras ganar el Copihue de Oro: “Si iba a la constituyente hubiese salido”

El comediante nacional Diego Urrutia se sorprendió luego de ser uno de los ganadores del Copihue de Oro y realizó una particular reflexión en redes sociales.

A través de sus stories de Instagram, el humorista, quien recibió el galardón como “Creador de Contenidos del Año”, agradeció el reconocimiento que es entregado por el público y lo comparó con las recientes elecciones del Consejo Constitucional de este domingo 7 de mayo.

“Les quiero agradecer a todos los que votaron por mí en el Copihue de Oro… y me da mucha risa que el domingo todos mis amigos me decían ‘oye, la gente vota por puras hueás’ (sic) y ahora me gané yo un premio por votación popular”, comenzó.

“Entonces yo digo la gente no es tan hueona (sic) en verdad… respetemos la democracia… votó mucha gente por mí… si yo hubiese ido a la constituyente hubiese salido y arrastraba a otros hueones (sic) también”, bromeó.

En otra storie, mostró el reconocimiento y recordó que “antes no me ganaba ni una rifa, ni un bingo, siempre me faltaba el último numerito”.

“Igual me sorprende porque yo prácticamente no hice campaña, subí una foto que decía ‘que sea lo que Dios quiera’… y Dios quiso, yo soy como Bad Bunny“, expresó.

En un post realizado en la misma red social, añadió que “saqué más votos que los nulos y blancos del domingo. Tengo una Gaviota de Oro y un Copihue de Oro, y las cadenas que uso son todas pirateadas. Me falta un diente de oro nomás”.

