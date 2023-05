Diego Urrutia reveló pésima primera experiencia laboral: “Trabajaba 11 horas diarias y tenía dos domingos libres al mes”

Mucho antes de siquiera pensar presentarse en el Festival de Viña, el conocido comediante Diego Urrutia pasó por una desagradable experiencia en el plano laboral.

Así lo reveló en el programa que Pamela Díaz conduce en YouTube, Sin Editar, al cual fue invitado el joven hace algunos días que triunfó este 2023 en la Quinta Vergara.

Ahí, la Fiera le consultó por cómo había obtenido su primer sueldo de su vida laboral. “Cuando recién partiste. Sin tele, sin ser conocido, sin nada”, dijo la modelo.

El tiktoker rememoró una triste anécdota que vivió a sus 18 años en Temuco: “Me pagaban el mínimo, pero trabajaba 11 horas y tenía dos domingos libres al mes. Trabajaba todos los días“.

En concreto, el joven contó que tenía que cortar cecinas en la rosticería, trabajo por el que le pagaban $250 mil, que en ese tiempo correspondía al sueldo mínimo.

“¿Y cómo ibas a trabajar tanto rato cortando cecinas?”, le preguntó sorprendida Pamela.

“No había ni un hue…, si estaba ahí yo esperando no más. Ordenaba las cosas, como en un minimarket”, explicó el humorista.

Y lo peor de esta experiencia fue que ni siquiera le pagaron el monto que le dijeron. “Me pagaron la mitad. Tenía que ir todas las semanas a pedirle, decían ‘buta, es que no tenemos’ y me pasaban 30 lucas“, contó.

“Al final me pagaron todo, pero se demoraron“, cerró Urrutia.