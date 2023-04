La difícil decisión de Javiera Acevedo tras ingresar a su hijo al jardín: “Me cuestiono aún si es buena idea”

Un giro total ha dado la vida de Javiera Acevedo luego de que en 2021 naciera su primer y, hasta ahora, único hijo.

Según ella misma ha dicho, el nacimiento de Kai ha sido lo que ha acaparado la mayoría de las actividades de la influencer de 38 años, quien ahora reveló que ha tomado una decisión de la que todavía no tiene seguridad.

Se trata del ingreso del pequeño a un jardín infantil, determinación que no ha sido fácil para la también rostro televisivo debido a que no le gusta dejarlo solo.

Según contó a LUN, el proceso de ingreso de su hijo en el jardín “era atroz. Ver su cara y sentir que pensaba ‘¿me vas a dejar solo acá?’ , como si sintiera soledad y yo a la vez sintiera que lo dejaba botado con gente que no conocía”, comentó Acevedo.

“Esa es como la sensación que me pasaba, como que me sentía un poco mala mamá. Los primeros días eran así. Me preguntaba ‘¿qué estoy haciendo?’, ‘¿esto está bien?’, ‘¿estará muy chico para llevarlo al jardín?’. También uno se cuestiona si quiere ir y uno ni siquiera puede preguntarle. Son muchas preguntas que una se hace”, agregó la influencer.

Pero las condiciones han sido favorables. El recinto donde ingresó Kai está muy cerca de su casa, en Colina, y el horario, que es de lunes a viernes, se extiende desde las 8:30, hasta las 12:30 horas.

“Kai es hijo único, no está todos los días con niños, entonces le sirve”, reflexionó Javiera Acevedo.

Aún así, la panelista televisiva todavía tiene incertidumbres respecto de si meter a su hijo al jardín fue la mejor decisión. “Me cuestiono aún si es buena idea…”, dijo.

“Claramente hay sentimientos encontrados, porque una quisiera estar todo el rato con él, pero a Kai le fascina ir al jardín. Llega y quiere hacer un montón de cosas: pinta, dibuja, quiere hacerlo todo. Desarrolla capacidades cognitivas, me cuenta qué hicieron, me gusta lo que vive. Es bonito. Él se ha acostumbrado y está contento. Él ahora se va, te da un abrazo, un beso y al jardín. Le gusta mucho. Además, cuando lo voy a buscar un rato después, es una felicidad el reencuentro”, cerró Acevedo.