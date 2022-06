Dino Gordillo y el día en que actuó tras enterarse de la muerte de su hijo: “Fue un homenaje para él”

Dino Gordillo estuvo invitado en el reciente capítulo del programa Pero Con Respeto de Chilevisión, donde recordó a su hijo mayor Aldo Guzmán, quien falleció el pasado 21 de febrero a los 42 años.

En conversación con Julio César Rodríguez, el humorista se refirió a la actuación que realizó en el festival Elquino de Vicuña, a sólo horas de enterarse de la muerte de su primogénito. “Me llamaron a las 5:30 de la tarde y yo actuaba a las 7 para decirme que mi hijo había fallecido”, rememoró.

“Yo me cerré, me bloqueé y llamamos al alcalde (de Vicuña), y fue a hablar conmigo. Me dijo ‘Dino, si quieres te vas. No te preocupes, las puertas están abiertas'”, relató el comediante.

Luego de conversar con la autoridad comunal, Gordillo se trasladó junto a su hija Camila a un café ubicado en el centro de dicha ciudad. “Nos pusimos a llorar y nos abrazamos. Ahí le dije, Camilita, tu hermano trabajó conmigo (…) y conversamos muchas veces de que, si llegaba a pasar algo, yo no iba a dejar de actuar“.

“Es una tradición muy antigua del espectáculo, que el show debe continuar. Yo dije, qué más lindo que hacerle un homenaje a mi hijo. Todos me conocen y saben que no estoy ni ahí con las platas, nací a poto pelao’ y voy a morir igual, y me subí al escenario sin decirle a nadie”, agregó.

En ese contexto, el artista señaló que actuó y una vez que concluyó su presentación, le contó al público el trágico hecho. “Siempre lo conversamos con el Aldito, fue un homenaje para él”, enfatizó.