Dino Gordillo y su duelo a dos meses de la muerte de su hijo: “Luchamos junto a él, pero no se pudo más”

El pasado 21 de febrero, Dino Gordillo causó impacto al informar sobre el fallecimiento de su hijo mayor, a sólo minutos de subirse al escenario del festival Elquino, en Vicuña.

En esa ocasión, el humorista nacional explicó que optó por continuar con su presentación debido a una promesa que tenía junto a Aldo Guzmán (42), su fallecido hijo. “Me subí porque le prometí a mi hijo que en paz descanse, a mi ángel, que me iba a subir al escenario porque él habría estado muy feliz… y el show debe continuar”, expresó entre lágrimas.

A casi dos meses del hecho, el comediante reapareció en entrevista con El Mercurio, donde contó detalles sobre esa compleja noche. “Estaba en una presentación en Vicuña cuando me avisaron que había fallecido. Sólo el alcalde sabía y me ofreció suspender todo el show, pero yo no quise“, indicó.

“Sentí que él así lo hubiese querido. Y ahora incluso supe, y me emocionó mucho al enterarme, que él veía todos los días mis rutinas. Eso me lo contó mi nieta que tiene 15 años”, agregó.

En ese sentido, Gordillo señaló que su hijo trabajó mucho con él y que, en medio de las presentaciones, habían prometido que “el show debe continuar” si algo malo pasaba: “Muchos artistas, muchos humoristas, cantantes, han actuado viviendo cosas duras. Yo lo hice ese día”.

En conversación con el citado medio, el artista también explicó que Aldo se quitó la vida. “Él tenía problemas de drogadicción. A mi hijo yo lo adoraba, pero tenía su problema y eso hay que aceptarlo. Es que cuando tú tienes al lado el apoyo diario no te pasa eso, pero cuando no lo tienes… esta gente lo que más necesita es la piel, contención“.

Asimismo, confesó que esta compleja situación radicaba desde antes que su hijo cumpliera los 20 años: “Él tenía sus problemas y trataba de salir adelante: dejaba de consumir y andaba como relojito. Hicimos 20 mil cosas como familia, lo intentamos, estuvimos con él, lo apoyamos, ahí andaba como una bala, excelente hijo, maravilloso y de repente volvía a caer”.

“No se pudo hacer nada, luchó durante años, él también creo que sufrió mucho por tratar de salir de eso. Conmigo lloraba”, añadió el artista, quien admite que conversó varias veces con su primogénito para ayudarlo a salir de este problema. “Todos luchamos junto a él, lo apoyamos, pero no se pudo más”, reconoció.

El humorista señaló que Aldo Guzmán comenzó a cambiar su comportamiento con el tiempo, entrando en una agresividad en su entorno más cercano. “Eso llevó a que al final sus niñas las tenga yo. Nunca fui a hacer una denuncia o a quitarle mis nietas a mi hijo. Se dio, la justicia me las entregó a mí”, dijo en relación al dictamen del Tribunal de Familia, que le otorgó la tuición de sus nietas.