El comediante Dino Gordillo está atravesando por un delicado estado de salud, luego de acudir a una clínica por un fuerte dolor en una de sus piernas.

“Ingresó y le encontraron una hernia en la columna. En esa hospitalización lo dejaron ahí, le hicieron un bloqueo facetario esperando que pudiera reducir su dolor y lo dieron de alta, pero tuvimos que volver con él porque seguía muy mal”, explicó su hija Camila Guzmán.

En entrevista con Canal 13, la joven contó que ante esto su padre se sometió a una segunda operación para buscar el origen del dolor, encontrando restos que no se retiraron en el procedimiento anterior, lo cual aumentaba la presión en la zona.

El humorista también se refirió a la compleja situación por la que atraviesa, indicando que “ojalá supiera lo que tengo, no hay respuesta”.

“Yo vine por una cirugía de un día donde me operaban. Después de la cirugía tuve dolores insoportables. Llevo una semana con morfina todo el día, y sigo con mucho dolor. Nunca había sufrido tanto. Me caí al suelo. El personal me ha cuidado muy bien, son muy amorosos. Me han prestado su hombro”, detalló en un contacto telefónico.

En ese contexto, añadió que “la primera semana después de operado no daba más, fue insoportable. Al séptimo día de nuevo a pabellón por la columna y sigo con los dolores hasta el día de hoy. Pedí un cambio de médico y ahora me está viendo otro doctor, que es jefe de neurocirugía. Estamos viendo qué es lo que tengo”.

Contagio por COVID-19

El artista también reveló que se contagió de COVID-19 en la mismo recinto que actualmente está hospitalizado. “Me descubrieron una infección en la columna. Esa infección me la pegué acá, tal cual me pegué el COVID acá mismo en la clínica”, aseveró.

“Estoy saturando 98, mis pulmones están con cero problema. Solicité otro examen, pero hasta ahora nadie me ha dicho nada”, señaló respecto a la evolución del coronavirus en su cuerpo.

Finalmente, Gordillo confesó entre lágrimas que “no sé que hacer. Le dije a mi mujer ‘me voy a sacar todas estas cagás de mangueras y me voy a ir’. Nadie se explica por qué estoy aquí. No puedo hablar”.