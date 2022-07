Dino Gordillo se confiesa a cinco meses de la muerte de su hijo: “Me dejó dos ángeles lindos”

El humorista Dino Gordillo fue uno de los invitados de esta semana al programa de Chilevisión, Podemos Hablar. En conversación con Jean Philippe Cretton, el comediante recordó el fallecimiento de su hijo en febrero de este año y se refirió a cómo ha sido su proceso de duelo junto a sus dos nietas, Paz y Florencia.

“Lo he vivido primero que todo con dolor, que perdí un hijo, y con la alegría que me dejó dos ángeles que son la Flo y la Paz”, confesó al inicio del programa. En esta misma línea, agregó que se encuentran con la custodia momentánea de sus nietas y que están tramitando la definitiva.

“Yo tengo 62 años, ya había criado a todos mis cabros, me quedaba uno, pero partir de nuevo es bonito es lindo, estoy feliz, han sido una maravilla”, reveló Gordillo.

El humorista explicó que “se fue mi hijo pero me dejó dos ángeles lindos y creo que él se fue cuando vio que sus hijas estaban bien”.

Además, en el espacio el comediante agregó que el método de crianza con sus nietas ha sido el mismo que el que usó para criar a sus hijos. “Soy querendón, las adoro, lo que ellas me pidan se lo puedo dar, pero ellas igual llegaron a un hogar donde nosotros dijimos ‘aquí hay respeto, educación y límites’, si la mamá dice no, yo digo no o las tías dicen no, es no”, reveló.