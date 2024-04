La otra vida de Dino Gordillo: Asombró con desconocida faceta elaborando productos con fierro

El humorista Dino Gordillo habló sobre su faceta trabajando con fierros y creando diferentes productos con el mismo material que posteriormente vende.

En sus redes sociales, Dino Guzmán, su nombre real, ha mostrado los diferentes trabajos que realiza con fierros, siendo el más reciente una base para evitar que un toldo se vuele con el viento.

Dino Gordillo y su trabajo con fierros

Según contó en su cuenta de Instagram, se dedica a realizar diferentes arreglos, desde muebles a objetos con fierros, durante sus tiempos libres.

“Toda mi vida he sido bueno para hacer y arreglar cosas; en Chiguayante, mi pueblo, me enseñaron a pegar cerámicos, a hacer concreto, a soldar”, confesó a LUN.

“En la Escuela Industrial aprendí a hacer estructuras y reparar cosas, lo que sea yo lo reparo y eso lo enseñé a mis hijas, todas saben soldar, pegar tubería de PVC, le enseñé desde chicas”, agregó.

Dino Gordillo: “No soy maestro chasquilla”

En conversación con el diario nacional, el humorista aseguró que “no soy maestro chasquilla, los chasquillas son mediocres, yo no, no soy de este tipo. O lo hago bien o no lo hago, nada de andar parchando”.

Además, Gordillo se refirió a los discos que comenzó a hacer en pandemia y que a la gente le gustó: “Fabrico harto disco. Los pulimos, los galleteamos bien, hay que templarlos y les pongo manillas de herradura al disco y a la tapa”.

“En hacer uno me demoro como medio día. Tiene pega, es que ahora la gente quiere trabajar sin transpirar. Hay que dejarlo bien, hay que pulirlos, hacerles un baño con aceite. Me encanta hacerlos, me entretengo y soy feliz. Vendo hartos”, confesó.

Dino contó que vende como “10 o 12 al mes” y que cada uno cuesta 100 mil pesos. Además, también hace leñeras.

