¿Por qué vino a Chile? Diplo “pasó piola” en plaza de Punta Arenas haciendo pilates con mujeres

Un inesperado video se volvió viral y muestra al conocido DJ estadounidense Diplo sumándose a una clase de pilates en una plaza de Punta Arenas junto a un grupo de mujeres.

El registro fue compartido por el mismo Thomas Wesley, su nombre real, y cuenta con más de 555 mil reproducciones en TikTok.

¿Qué hizo Diplo en Chile?

El músico se unió a la clase de “pilates navideño en las calles de Chile” como si fuera uno más del grupo.

En el video se le puede ver una plaza de la ciudad observando la clase de mujeres, quienes utilizaban un gorro navideño, y decidió participar. Sin embargo, sentía que algo le faltaba.

“Creo que cualquiera podía unirse… Me metí, pero algo no me parecía bien…”, indicó para posteriormente conseguirse un gorro del Viejito Pascuero y usarlo.

“Recomiendo altamente pilates navideño”, escribió al finalizar su clase y aprovechó de darle las gracias a la profesora a cargo, quien se acercó a saludar.

¿Por qué Diplo vino a Chile?

Según publicó en sus redes sociales, Diplo vino a Chile para visitar la Antártica, lugar donde reflexionó sobre la importancia de proteger lugares como esos.

Además, aprovechó de conocer a los pingüinos y realizar una fiesta dentro de un crucero.

