La diputada de Revolución Democrática (RD), Maite Orsini, reveló que se metió a clases de box. “Me embarqué en el box y me tiene mal de amor”, comentó la parlamentaria.

A través de una publicación en sus redes sociales, Orsini manifestó: “como si con el trabajo legislativo, las tres presidencias de comisión, el trabajo territorial, la militancia, las clases de piano, el magister en seguridad, los domingos de fútbol y las 30 horas semanales que hago de turno en mi compañía de Bomberos no fueran suficientes, me embarqué en el box y me tiene mal de amor”.

La diputada contó que, a pesar de la variedad de actividades que debe cumplir, “hacer deporte siempre es bueno para el alma”.

En ese sentido, recalcó que “hacerlo aprendiendo una disciplina, y que además podría ser de utilidad algún día que necesite defenderme de un agarrón de poto en la calle, es lo más”, apelando al acoso callejero que viven diariamente las mujeres.

Finalmente, le preguntó a sus seguidores: ¿A ustedes les pasa que las 24 horas del día se les hacen pocas?.

La publicación se llenó de elogios. “Te admiro demasiado, me siento identificada con tu energía”, comentó una seguidora. Asimismo, los usuarios de redes sociales quedaron impresionados con la diversidad de labores que debe cumplir la parlamentaria del Frente Amplio.