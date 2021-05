Una mala noticia recibieron este viernes quienes estaban esperando la segunda parte de Call Me By Your Name (CMBYN). El director de la película original puso en duda que vaya a continuar la historia de Elio y Oliver.

Luca Guadagnino, el realizador de la cinta, sinceró en entrevista a Deadline que “la verdad del asunto es que mi corazón todavía está ahí, pero estoy trabajando en esta película ahora (Bones And All) y espero hacer Scarface pronto, y tengo muchos proyectos y por eso me enfocaré en este lado del Atlántico y las películas que quiero hacer“.

Además, agregó que la vida artística de Timothée Chalamet es muy diferente a la que tuvo cuando rodó CMBYN, ya que desde ese momento su agenda se llenó de proyectos gigantes, como Dune con Denis Villeneuve y su próxima interpretación de un joven Willy Wonka, por lo que no cree que los tiempos permitan retomar la segunda parte de la obra basada en el libro de André Aciman.

Pero eso no es todo. Si bien no hizo comentarios al respecto, todos los proyectos que involucraban a Armie Hammer (Oliver) se han pospuesto o han cancelado su participación, luego de que se hicieran públicos unos chats de Instagram en los que el actor daba cuenta de su fetiche por el canibalismo con varias mujeres, mientras mantenía una relación en pareja.

Bones And All contará la historia de Maren (Taylor Russel), una joven que busca aprender a vivir en los márgenes de la sociedad, y Lee (Chalamet), un hombre vagabundo con quien recorrerá la costa de Ohio en la EE.UU. presidida por Ronald Reagan en la década de los ’80.

“He estado totalmente influenciado por la cultura estadounidense, el cine estadounidense y ahora el paisaje estadounidense, así que estoy muy feliz y orgulloso de haber llegado finalmente a esta costra”, declaró el cineasta italiano, quien añadió que “los últimos meses han sido increíbles para mí, conocer esta parte del país, que es hermosa e invisible”.

Además del mencionado Chalamet, esta película reúne a otro ex CMBYN, Michael Stuhlbarg, quien interpretó al padre de Elio en el popular título nominado al Oscar. Otro conocido que se repite el plato con el artista es David Kajganich, su guionista de cabecera y con quien trabajó en A Bigger Splash (2015) y el remake del clásico del cine giallo, Suspiria (2018).