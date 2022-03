(EFE) – Este miércoles se estrenó en los cines una nueva película derivada del universo Marvel: Morbius. Esta se trata de la historia del vampiro viviente y villano de Spider-Man. Su director, el sueco de origen chileno, Daniel Espinosa, reveló a Efe que no dudó en que “debía interpretarlo Jared Leto“.

El filme cuenta la historia del bioquímico Michael Morbius, un reputado investigador galardonado incluso con el Premio Nobel, quien mantiene una lucha personal para curarse de una enfermedad autoinmune que le mantiene desde el inicio de la producción al borde entre la vida y la muerte. En su búsqueda frenética de la curación, el personaje encuentra un tratamiento que, aunque al principio le hace abandonar su imagen de raquítica e indefensa, acaba convirtiéndolo en un antihéroe en forma de vampiro con habilidades sobrenaturales y mucha sed de sangre.

Espinosa indicó que “cuando la película comienza, él está en sus últimas semanas de vida, la enfermedad está carcomiendo su cuerpo y tiene que hacer un último intento. En ese experimento consigue recuperarse, pero también cambia; es más fuerte pero sale de él una parte monstruosa”, añadiendo que “de alguna manera la película va sobre un superhéroe que se convierte en villano al mismo tiempo”.

En relación a Leto, el director reveló que “cuando pensamos en Morbius, Jared Leto fue la primera persona que se nos vino a la mente. Él ha nacido para hacer este papel; es único y muy flexible para sufrir transformaciones. Todos sabemos que experimentar cambios es una de las pasiones de Leto. Así que fue una gran idea elegirlo“.

En relación a la posibilidad de que en el futuro se una el universo de Spider-Man y el de Morbius, el artista explicó que “si recuerdas la idea con la que trabajó al principio Sony, están relacionados. Esto también ocurre en los comics. Los seguidores de estos comics son conscientes de que esto es una posibilidad. Por mi parte, una vez que he entrado en el universo Marvel, me he dado cuenta que también hay otras posibilidades, que son infinitas. Así que quién sabe lo que traerá el futuro”.

Al ser consultado sobre cómo surgió la idea de llevar esta historia a la pantalla grande, Daniel sostuvo que “la idea vino de Sony, que había estado pensando cuál debería ser el próximo villano que llevar al cine. Se pusieron en contacto conmigo, estuvimos hablando sobre ello y me encantó la idea de sacar a este personaje que vive al margen de la sociedad. También me sedujo la idea de trabajar en un personaje que yo no había visto anteriormente”.