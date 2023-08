Directora Maite Alberdi relató el momento en que decidió dejar de filmar a Augusto Góngora

Maite Alberdi, cineasta nacional, dio a conocer algunas reflexiones sobre su documental La Memoria Infinita y el porqué decidió dejar de grabar.

El documental narra la historia de la actriz Paulina Urrutia y su esposo Augusto Góngora, periodista que fue diagnosticado de Alzheimer.

“Una historia de amor que yo nunca había visto”, dijo Maite en una entrevista para la Revista Ya, donde explicó el momento en que decidió dejar de grabar.

“Creo que en esta película sí hay memoria. Augusto llora por la muerte de uno de sus amigos y, no haré spoiler, pero hay un momento en que una frase que dice, nos dejó claro que ahí debía terminar la película, porque estaba relacionado a su identidad. Y yo no puedo seguir grabando a alguien que siente que su identidad ya no está”, relató.

En la entrevista la directora sostuvo que uno de los aprendizajes que le dejó la película fue que “no hay una sola forma de ser pareja, ellos rompen todos los estereotipos, nunca vi un amor así en mi vida“.

Esta película llegará a las salas de cine del país el próximo 24 de agosto.

Síguenos en