En el último capítulo del Discípulo del Chef, la primera prueba del “plato estrella”, dejó como finalista a Gala Caldirola, Víctor Díaz y Jacqueline Pardo.

En ese sentido, Yuhui Lee y Kenita Larraín quedaron eliminados y no pudieron cocinar en la etapa final del programa. No obstante, el más afectado fue Yuhui, quien compartió una de sus grandes penas de la vida.

“Felicidades a los tres. Muy feliz por Victor. Ganar o ganar no importa mucho”, comenzó señalando.

Evidentemente emocionado dijo: “Tengo un plato que lo cocino para mi mamá. Siempre me preguntan por qué vine a Chile y es porque mi mamá falleció el 2012 y yo el 2013 llegué. Mi mamá nunca comió mi comida, no sabe que yo sé de cocina”.

“Solo quiero decir que aquí no tengo a mi familia, pero ellos siempre están conmigo. Amo mucho a mi mamá. Gracias“, culminó tras su presentación.

Finalmente, en entrevista, lamentó no haber seguido en competencia. “Mi sueño era cocinar hasta el último plato. Tengo dos platos que no se pudo mostrar. Los chiquillos son como ángeles, tienen mucho amor. Ellos me importan más a mi que el programa”, concluyó.

“Ese día de grabación cuando terminó estaba muy triste, porque tenía dos platos que había preparado y estudiado mucho , de verdad me gusta cocinar me gustan las competencias de comida , para mi no importa ganar , yo se que eso no depende de mi , pero también muchas gracias al programa por invitarme por que pude cocinar muchas veces”, publicó hace unos instantes Yuhui en redes sociales.