¿Fin de la amistad? Fuerte reproche de Coni a Pincoya genera drástica decisión de la chilota

Un tenso intercambio de palabras hubo entre Constanza Capelli y Jennifer Galvarini durante La Fiesta de este viernes en la casa-estudio de Gran Hermano Chile, donde la bailarina dejó en claro que está molesta con la chilota.

Y es que Pincoya previamente se reconcilió con Sebastián Ramírez, luego de que él se acercara en repetidas ocasiones a ella para poder resolver sus diferencias. Y tras llegar a un acuerdo, finalmente ahora tendrán un “trato cordial”.

Pero esto no fue bien visto por Coni, quien además no conoce del todo el contexto de la conversación, ni las condiciones que Galvarini puso para “reconciliarse” con el chico reality. Y fue la falta de información lo que desató el caos.

El reclamo de Coni

“Con la Fran y con Seba, hagan la huea’ que quieran, pero a mí no me hablen“, se escucha decir a Coni luego de haberse cortado una parte del diálogo. Pero, claramente se da a entender que vio la conversación entre Pincoya y Seba, lo que habría generado la molestia.

“Haz la huea’ que querai’. ¡Sálvate sola!“, gritó Coni para luego darse la vuelta y abandonar la agitada conversación. Y es que Ramírez se acercó previamente a la chilota para arreglar las cosas, situación que no se repitió con ella.

¿Qué dijo Pincoya?

“Eso es lo que a mí no me gusta, porque ella puede estar risa y risa con la gente y a mí me trata de apartar. Si ella supiera lo que hablé con Sebastián, se le caería la cara de vergüenza“, le comentó a Francisco.

De hecho, Papá Lulo también se mostró molesto frente a lo sucedido: “Después va a ver los videos cuando salga de aquí y se va a dar cuenta de que la cagó. No sé si habrá capacidad después para disculparla“, indicó.

“Yo no le voy a volver a hablar más“, dijo Pincoya para cerrar la conversación. ¿Significará esto que Coni ya no formará más parte de la Familia Lulo?

Revisa el momento a continuación:

Síguenos en