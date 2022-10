“El disfraz perfecto no exis…”: Famosos soprenden con espectaculares looks en celebraciones de Halloween

A pocos días de que se celebre Noche de Brujas, en Estados Unidos, distintas celebridades de Hollywood, cantantes y modelos han compartido sus originales disfraces de Halloween en fiestas que se desarrollaron durante la noche de este sábado, principalmente en las ciudades de Nueva York y Los Angeles.

Entre los diversos looks, destacaron algunos sobre icónicas películas o momentos, como las protagonistas de la película de Disney, Hocus Pocus, el Quinto Elemento, Avatar, Scooby Doo e incluso, una personificación de Joe Jonas junto a Taylor Swift, quienes protagonizaron un romance cuando eran adolescentes.

Pero sin duda, una de las famosas que cautivó toda la atención fue la ex ángel de Victoria Secret, Kendall Jenner, quien se disfrazó de Jessie, una de las personajes favoritas de la película Toy Story.

Mira aquí los disfraces:

Kendall Jenner

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner)

2. Frankie Jonas y Anna

Frankie Jonas and his girlfriend Anna dressed up as Joe Jonas and Taylor Swift for Halloween. pic.twitter.com/X7O6r1ZyIj — Pop Crave (@PopCrave) October 30, 2022

3. Lili Reinhart. Madelaine Petsch y Camila Mendes

El disfraz perfecto SI existe! 🎃🧙 Lili Reinhart, Madelaine Petsch y Camila Mendes disfrazadas de las hermanas Sanderson de 'Hocus Pocus' en una fiesta de #Halloween anoche. pic.twitter.com/pwapNTrY1B — Riverdale Argentina (@RiverdaleAR) October 30, 2022

4. Halle Bailey

5. Kim Kardashian

Kim Kardashian dresses up as Mystique for Halloween. pic.twitter.com/NciZQFo0Vn — Pop Crave (@PopCrave) October 30, 2022

6. Nicki Minaj