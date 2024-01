La amistad no es para siempre: Los 5 distanciamientos entre ex jugadores de Gran Hermano Chile

En la casa más famosa del mundo se consolidaron grandes amistades entre los entonces jugadores de Gran Hermano, mismas que fueron muy recordadas por los televidentes.

Sin embargo, dichas relaciones no estuvieron exentas de polémicas, pues involucraron llantos, discusiones, peleas, reconciliaciones y enemistades.

En ese sentido, una vez que retomaron su vida normal, se generaron algunos quiebres completamente inesperados por los seguidores del programa. ¿Cuáles son? Acá el detalle.

1. Constanza Capelli y Pincoya

Constanza Capelli y Pincoya formaron una de las amistades que marcaron la historia de Gran Hermano Chile por su cariño y entrega la una por la otra.

Pero las cosas cambiaron tras la polémica pelea que tuvieron en una fiesta al interior de la casa, donde Capelli solicitó la expulsión de Jennifer.

Pese a que hubo una reconciliación, las cosas no lograron arreglarse del todo, ya que actualmente se encuentran distanciadas de acuerdo a lo que ambas han señalado a distintos medios de comunicación.

Por mencionar un ejemplo, la ganadora del reality se molestó con su compañera por la forma en la que se ha referido a ella en lives y entrevistas, asegurando que la habría tratado con garabatos.

Mientras que, por el lado de Pincoya, la chilota aseguró que no tiene “mala onda” con ninguno de los ex jugadores, evitando referirse a Cony afirmando. “No me interesa ver nada. No me interesa llenarme de odiosidad”, expresó en una entrevista.

Eskarcita y las Reinas Bellas

Constanza Capelli, Eskarcita, Ignacia Michelson y Viviana Acevedo conformaron en la casa de Gran Hermano el Team Reinas Bellas, creando una hermandad con la que se apoyaron en diversas oportunidades.

Así, tras confiarse secretos y compartir distintos símbolos y frases, el Team fuera de la casa poco a poco comenzó a desarmarse. Eskarcita, por ejemplo, no ha vuelto a compartir con ellas, causando especulaciones entre los seguidores.

En ese sentido, cabe recordar que las ex jugadoras se presentaran en una discoteque en Concepción bajo el icónico nombre del grupo, pero sin la participación de Scarlette. Sumado a ello, Ignacia Michelson se refirió a los supuestos rumores de un romance entre Eskarcita y Marcianeke.

Desde entonces, no se ha vuelto a ver juntas a las Reinas Bellas. Sin embargo, sí hubo reciente reencuentro entre Eskarcita y Cony en el evento de “Fundación Iguales” en el Hotel W.

Francisca Maira y Viviana Acevedo

Francisca Maira y Viviana Acevedo tuvieron una coqueta amistad dentro en la casa más famosa del mundo.

Una vez fuera de la casa, la amistad se desintegró completamente luego que Maira reveló estar decepcionada de Vivi, porque ella no habría sido la persona que esperaba fuera del encierro: “Pensaba que iba a ser una amiga real aquí afuera y no lo fue”, indicó.

Por su parte, Vivi confirmó dicho distanciamiento asegurando que ni siquiera se siguen en redes sociales debido a sucesos que ocurrieron tanto al interior como fuera de la casa más famosa del mundo.

“Los que pasa es que tanto adentro como afuera se hablaron muchas cosas. La primera vez que salí me llegaron videos de cosas que hablaba (…) Entonces eso como que me bajoneó un poco, porque yo soy súper real, entonces no sé, como que fueron cosas feas’” expresó Acevedo.

Raimundo Cerda y Alessia Traverso

Raimundo Cerda y Alessia Traverso comenzaron siendo amigos al interior de Gran Hermano, situación que cambió a un plano amoroso tras el segundo ingreso de la ex participante a la casa, donde informó de inmediato su quiebre con Bambino.

Las cosas marchaban viento en popa hasta que se concretó la salida de los participantes, pues ocurrió un verdadero terremoto mediático tras la filtración de fotografías de Raimundo Cerda besando a Cass Zamorano en un ascensor mientras mantenía una relación con Alessia.

La infidelidad provocó la ruptura de la pareja, sin embargo, la cantante actualizó el vinculo con su ex compañero, afirmó que no existe rencor y aseguró que han habido esfuerzos de Raimundo por retomar una relación amorosa, lo cual no tuvo éxito.

“Después de eso, conversamos un tiempo, todo bien, pero hasta ahora, cada uno siguió por su lado. No tengo contacto con él, no hablo con él hace mucho tiempo”,afirmó Alessia.

Hans Valdés y Mónica Ramos

Hans Valdés y Mónica Ramos fueron otras de las grandes amistades generadas en la casa de Gran Hermano. A pesar de la diferencia de edad, lograron afiatarse, comprenderse y acompañarse durante el encierro.

Su relación causó la ternura entre el público, la cual se fortaleció aún más cuando se reencontraron en el estudio de Gran Hermano, pues Mónica pudo conocer a la familia del futbolista.

Sin embargo, sólo se les ha podido ver juntos públicamente en contadas ocasiones, siendo una de ellas cuando Hans Valdés compartió dos tiernas fotos junto a Mónica Ramos y Trinidad Cerda, en el marco de un complejo estado de salud que atravesaba la feriante.

Por el momento, no se les ha vuelto a ver juntos y Mónica volvió a retomar el trabajo que ha hecho por más de tres décadas como “colera” en una de las ferias de La Florida.

