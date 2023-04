“Como tan hue…”: El divertido chascarro de Pamela Díaz tras olvidar importante dato sobre su hija menor

En las redes sociales de Pamela Díaz siempre podemos ver divertidos momentos en la vida de la modelo, en las cuales hay dos personajes que figuran constantemente: sus hijas.

Recientemente, la Fiera publicó una divertida situación que tuvo con su hija Pascuala, a la cual estaban peinando.

“People, acabo de decirle a la Pascuala que tiene siete años. ¿Cuántos años crees que tienes tú?”, le pregunta, a lo que la niña responde: “Seis”.

“¿A ustedes les ha pasado que se les olvida el nombre, o sea no el nombre, su cumpleaños, no, el cumpleaños me lo sé… la edad?”, preguntó riéndose La Fiera.

“¿Qué edad tienes tú, según tú?“, le vuelve a preguntar a su hija, la que le da la misma respuesta.

“Pero si naciste en el dos mil…“, piensa. Pascuala le recuerda que nació en el año 2016, aunque no convenció a su madre. “No po, imposible”, dice.

Ante esto, otra niña que estaba cerca le dijo que ella había nacido en el 2015 y que su hija era un año menor. “¡Tienes seis años! Tenía razón”, concluyó Pamela entre risas.

“Como tan hue… la mamá”, agregó hacia el término del registro que subió a su cuenta de Instagram.