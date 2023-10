¡Romántica! Grace Lazcano cuenta cómo le pidió matrimonio a Fernanda Pinilla

Grace Lazcano es una de las invitadas al nuevo capítulo de La Divina Comida, que se emite este sábado en las pantallas de Chilevisión, donde revelará detalles del momento en el que le pidió matrimonio a la futbolista Fernanda Pinilla.

La periodista compartirá mesa en este nuevo capítulo del programa con el comediante argentino, Jorge Alis; la abogada, Helhue Sukni, y el actor Raimundo Alcalde.

Dentro de las cosas que abordará la profesional, una de ellas son los detalles de su relación con la jugadora de la Universidad de Chile, Fernanda Pinilla, con la que se encuentra casada con la deportista desde 2022, pero que se mantienen juntas desde 2020.

“Nos conocíamos desde que estábamos grabando el documental. Y nos conocíamos, pero de una manera… Profesional”, señaló.

Asimismo abordo cómo fue su propuesta de matrimonio, ya que, luego de haber mantenido guardado el anillo por al menos tres meses antes de pedirle matrimonio oficialmente a su pareja, expresó haber vivido fuertes emociones para intentar llevar a cabo su cometido en Buzios, una ciudad al este de Río de Janeiro, Brasil.

“En la noche a veces me despertaba y me decía lo voy a pedir ahora, porque muero de ansiedad, lo voy a decir ahora, ya, no importa”, complementó.

Finalmente, luego de tener una fallida propuesta en la que Lazcano indicó estar “muy nerviosa, donde no podía ni hablar”, la periodista reveló que fue su misma pareja quien le propuso matrimonio cuando se encontraban viendo series.

“Me dice, ¿y si nos casamos? Me tiene que estar webiando. ¿Y si nos casamos? ¿Casémonos? Y yo, no, ya cállate, veamos una serie ahora, pongámoslo ahí en la tele. Me iba a arruinar todo. Fue muy gracioso”, expresó la profesional.

Esta y muchas otras revelaciones de los invitados del programa podrás verlas en el nuevo capitulo de La Divina Comida, que se emitirá esta noche por las pantallas de Chilevisión.

Síguenos en