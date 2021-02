La modelo estadounidense Kim Kardashian le pidió oficialmente el divorcio a Kanye West el pasado 19 de febrero, tras siete años de relación con el cantante, la cual sufrió un quiebre a finales del 2020 que, al parecer, fue irreparable.

Pese a la ruptura, fuentes cercanas a la celebridad dijeron que podría documentar su divorcio en dos realitys show, así lo informó el medio Mirror.

La conocida co-protagonista del reality Keeping Up With the Kardashian ya grabó el último capítulo de la serie, luego de que confirmara junto al resto de su familia que decidieron dar fin al programa de televisión en enero, mes en el que comenzaron los rumores de su ruptura con el músico. De esta manera, estaría disponible para realizar nuevos proyectos.

La plataforma streaming Hulu con la que las Kardashians ya firmaron un contrato estimado en más de 85 millones de dólares podría ser el espacio donde la pareja exhiba los capítulos.

La serie estaría programada para transmitirse en marzo, con cámaras siguiendo a la estrella durante los últimos nueve meses de su matrimonio con West.

Pese a esto, se rumorea que los planes de Kim de documentar el proceso podrían no concretarse ya que, su acuerdo podría incluir una orden que impida que la pareja divulgue detalles íntimos del divorcio en sí, ya sea en reality shows, en música en entrevistas.

Fuentes cercanas han dicho que Kanye, es “muy poco probable” que aparezca en las próximas escenas.

Kim presentó documentos solicitando el divorcio de su esposo ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, solicitando la custodia compartida de sus cuatro hijos: North, Chicago, Santo y Salmo.

Cercanos al matrimonio han insistido en que su separación de Kanye será amistosa y se informó que uno de ellos dijo que “este será un proceso bastante sencillo y, con suerte, rápido“.

Además, aseguran que Kim se siente “triste, pero aliviada”, tras poner punto final a su historia de amor con el padre de sus hijos. “Es muy triste, aunque han luchado durante varios meses. Intentaron que funcionara, pero no fue así. Se han distanciado”.