“Se me cayó un grande”: DJ Méndez desmintió deuda millonaria a Iván Arenas y advirtió demanda

Una dura acusación fue la que lanzó el comediante Iván Arenas en contra de DJ Méndez, la que provocó que el artista reaccionara con molestia a través de su Instagram y advirtiera posibles consecuenciales legales.

Esto se remonta a la participación del ex Profesor Rossa en el Es la Hora de tu Podcast, donde aprovechó de enviarle un mensaje al cantante urbano.

“Decirle a DJ Méndez que se acuerde de mí, que me debe 70 palos (millones)”, expuso el humorista. Palabras que claramente no dejaron indiferente al increpado.

¿Qué respondió Dj Méndez?

De esa manera, el intérprete de Lady acudió a la publicación en redes del espacio mencionado, donde comentó lo siguiente: “Qué lata lo del profesor Rossa”.

“Me extraña que una persona así tenga que hacer este tipo de cosas, porque yo a él lo no lo he visto. Quizás una vez me lo topé en algún canal. Quiero que muestre dónde y cuándo me pasó dinero. Vamos que tú puedes, profe. Hágale”, agregó.

“Yo creo que te voy a demandar”

No contento con eso, Leo Méndez decidió hacer uso de su Instagram para aclarar la situación en sus stories.

“Él es humorista, pensé que era una broma, pero no era broma. Él dice que yo le pedí prestado 70 millones. Iván, te escribí por interno y no me has respondido nada. Esas son acusaciones muy graves, Iván“, dijo en el registro.

Continuando con sus alegatos, el intérprete se refirió directamente al comediante, diciéndole que “así como tiraste esa mentira, aclares bien dónde fue, si me pasaste en efectivo 70 millones. Yo me hago mil preguntas”.

“Le pido y le exijo que ponga dónde están esos 70 millones, porque hablé con mi abogado y yo creo que te voy a demandar por 70 millones, me tenís la escoba en redes sociales y la gente pica con lo primero”, confesó.

“Lo he visto como tres veces, era un gran admirador, porque se me cayó un grande“, cerró, dando un plazo de “24 horas para que lo expliques. Ahora me voy a tener que ir a Chile por la cag… que me dejaste”.

Al cierre de sus publicaciones, el cantante aclaró que “hay unos $70 millones ahí en el aire” y que pudo aclarar -en parte- la situación con Arenas. Aún así, no ahondó sobre de qué se trata ese dinero.