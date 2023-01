“Le dije «¿por qué no?»”: Dj Méndez contó que felicitó a su hijo Leo cuando supo que tenía un OnlyFans

Corría 2020 y en plena pandemia Leo Méndez Jr. anunciaba desde Suecia que incursionaría en el contenido erótico.

En ese entonces, el joven maquillador invitó a sus seguidores a revisar su perfil en un sitio web de contenido para adultos llamado OnlyFans, en el que hasta el día de hoy comparte fotos y videos donde aparece desnudo.

“Es contenido triple x, es contenido para mayores de edad, es contenido porno, contenido de desnudo… se ve todo el cuerpo. Y no, no me da vergüenza porque es algo a lo que yo me voy a dedicar ahora”, explicó en 2020.

Lo que no se sabía era la opinión de su padre, el músico DJ Méndez, quien se refirió al hecho en el programa Juego Textual.

Según contó, el cantante reaccionó de buena forma cuando su hijo le comentó que vendía contenido erótico.

“Yo aplaudo a mis hijos en cada locura o aventura que tengan en mente. Obviamente siempre los voy a aconsejar y dar mi opinión”, contó el artista.

“Cuando supe lo de OnlyFans lo felicité, de hecho no es tan erótico el contenido como se dice realmente (…) “Le dije ‘¿por qué no?, no estás insultando a nadie, no estás haciendo nada malo'”, añadió el padre del influencer.

“A él le encantan las fotos, se maquilla increíble y es hermoso, tiene unas piernas que le envidio”, afirmó, asegurando que “yo amo apasionadamente a mi hijo, y eso no va a cambiar. Yo en esas fotos veo a mi hijo, no veo algo más allá que mi hijo y punto”, finalizó.