DJ Méndez revela intervención estética con sorprendente foto del antes y después: “¡Finalmente lo hice!”

DJ Méndez sorprendió este fin de semana a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una imagen donde revela que se sometió a una intervención estética.

Mediante dos fotos en la que aparece su rostro de perfil, el músico mostró el antes y el después del procedimiento en su nariz, evidenciando el notorio cambio que obtuvo.

Según comentó en la red social, Méndez acudió a una especialista para hacerse una rinomodelación con ácido hialurónico, cuya duración es de alrededor de un año.

“Siempre hago la nariz en 2 sesiones, por seguridad, para no sobrecargar los tejidos de material. La nariz es una de las zonas más complicadas en cuanto a vascularizacion, así evitamos complicaciones”, indicó Evelyn Rebolledo, doctora a cargo de la intervención.

En esa misma línea y, en un video que publicó en sus historias de la plataforma, el artista habló sobre su cambio y celebró los resultados. “Amigos míos, no sé cómo contarles esto. Tengo 47 años de edad e hice algo que lo he pensado, he visto que otras personas se lo han hecho y finalmente lo hice“, expresó.

En el registro, Leo Méndez se mostró satisfecho con el trabajo de Rebolledo y la definió como “la mejor”. “Se las recomiendo con todo mi corazón y nariz”, aseguró en la plataforma, misma que no tardó en recibir los comentarios de sus fanáticos, quienes aplaudieron el nuevo aspecto de su rostro.

Revisa el antes y el después de DJ Méndez: