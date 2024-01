DJ Méndez reconoce que tomaría una importante decisión con su pareja: “Es lamentable, pero así está Chile. Es triste verlo”

Prefiere Chile porque le gusta más el “movimiento y la bulla”. Sin embargo, DJ Méndez no está muy feliz con la actualidad que se vive en nuestro país.

Así lo hizo saber en una entrevista con Kike Morandé, en el podcast que este último publicó en YouTube. “Yo recuerdo haber ido al estadio con mi papá. Hoy no podí (sic)“, comentó el artista en la conversación.

Pero Méndez continuó con su reflexión: “Es lamentable, pero así está Chile. Es triste verlo. Yo he tenido muy malas experiencias, pero sin embargo sigo amando Chile. Me gusta lo positivo y me quedo con eso, y con eso vivo. Obviamente Chile está mal, la gente está agresiva”.

DJ Méndez vive en Chile con su pareja

Recordemos que el músico actualmente vive en nuestro país, en una experiencia que ha sido marcada por su relación con Beatriz Fuentes, 16 años menor. Mientras ellos viven en Chile, los hermanos del cantante viven en Europa. “Mis hermanos ya están acostumbrados al sistema de allá”, reconoció.

Pero el vivir en Chile también le ha generado dudas en decisiones del futuro. Según el mismo Méndez, “fue un tema con mi pareja. No sé si traer a un niño o niña a este mundo por como está la cosa. Está violento”.

Sin embargo, abandonar la angosta franja del sur del mundo no es su primera opción. “A mí me gusta el sur de Chile, en una de esas nos cambiamos a vivir al sur. A una o dos horas de Santiago, toda esa zona me encanta, es súper rico y tranquilo”, aseveró el reconocido artista.

Síguenos en