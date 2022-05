“Terminé con una garrafa”: DJ Méndez reveló que tomó alcohol por primera vez a los 9 años

El cantante nacional Dj Méndez reveló detalles desconocidos de su infancia en el Cerro Barón, en la ciudad de Valparaíso.

En conversación con Pero con Respeto, de Chilevisión, el músico indicó que los primeros recuerdos que se le vienen a la cabeza sobre esos años son la “cancha de fútbol, mariguaneros, discriminación contra los gays, el mirador y la playa”.

En el programa de este martes, el intérprete de Lady comentó que vivió en el sector hasta los 11 años, cuando se trasladó hasta Suecia.

De acuerdo a su relato, “en ese tiempo era un barrio con mucha pelea. Se portaban mal los cabros”.

En esa línea, comentó que “yo tomé mi primer copete a los nueve años. Un vino, de los conchos. Pescaba vasos y me subía arriba del techo y ahí tomaba. De curiosidad no más, porque nadie me obligó. Después terminé con una garrafa en la cancha”.

“Fue mi primera curadera. Desde ese día no tomo vino. Mi mamá me pilló y me sacó la cresta”, contó a Julio César Rodríguez.