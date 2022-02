Una emotiva escena se vio este martes en el capítulo de Doctor Milagro, la serie turca que se ha ganado un espacio en el corazón de chilenos y chilenas.

Es que una revelación de Ferman emocionó hasta las lágrimas a los televidentes, pero no solo eso, porque provocó una inesperada reacción de Ali.

El protagonista de la historia abrazó a su jefe luego que este último contara la historia que lleva guardando por demasiado tiempo.

El doctor Ferman llevó a Ali a visitar a su hermana menor, quien se encuentra en una silla de ruedas. La joven le pide al cirujano estrella que la lleve a casa y él sin poder aguantar el llanto le explica que eso no pasará.

Tras salir a tomar aire al balcón, le dice al interno que ella tiene parálisis cerebral. Al verlo tan conmocionado, su aprendiz lo abrazó, siendo hasta ahora la primera persona a quien logra abrazar.

Tras ese conmovedora muestra de cariño, Ali se sorprende y se da cuenta que pudo tocar a otra persona sin problemas y se prepara para escuchar la historia de Ferman, quien le cuenta a Ali que su hermana sufrió un accidente cuando ambos eran pequeños.

Además, le reconoció que él se siente culpable por el incidente y que hay una importante razón por la que lo ha guardado en secreto durante muchos años. Sin embargo, no se la pudo confesar a Ali.

Revisa acá uno de los momentos más conmovedores e impactantes de Doctor Milagro:

El capítulo causó una rápida reacción en Twitter, donde los usuarios reconocieron que habían incluso llorado con la emotiva escena de Ali y Ferman.

