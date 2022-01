Durante la noche de este martes, se emitió por las pantallas de Chilevisión un nuevo capítulo de la serie Doctor Milagro, que ya se ha posicionado como uno de los programas más populares del horario nocturno.

En este intenso episodio, uno de los momentos que llamó la atención de los televidentes fue una breve escena que se dio cuando iban al interior del vehículo Ali, Nazli y el jefe Adil, quien iba al volante.

En pleno trayecto, pasaron por afuera de una tienda de bicicletas y de pronto el joven médico gritó desde el asiento trasero “¡mi bicicleta, ahí está!“. Acto seguido, le preguntó a su mentor si podía detener el auto, porque quería mostrárselas. Aparentemente, esa era la que deseaba tener para poder movilizarse por Estambul.

Lee también: “Un solo corazón”: Romántica escena de Ali y Nazli encantó a seguidores de Doctor Milagro

El cirujano, en un tono serio le argumentó a Vefa que no podía parar porque “vamos atrasados”. No conforme con esa explicación, agregó que “además no me gusta la idea de que uses bicicleta en esta ciudad, hay demasiado tránsito”, afirmó.

Luego, tras pensarlo unos segundos, señaló que “si alguien te acompañara en bicicleta también, estaría de acuerdo”, lanzándole una mirada indiscreta a Nazli, que estaba en el asiento del copiloto.

Rápidamente, los tuiteros reaccionaron expresando que el maestro cirujano intentó “hacer de cupido” entre los dos personajes que ya han demostrado sentir algo el uno por el otro.

Lee también: Ali sacó aplausos: Las reacciones que dejó en redes el nuevo episodio de Doctor Milagro

Mira acá algunas de las reacciones en Twitter

Adil de cupido con Ali y Nazli 😂 #DoctorMilagroCHV — María María (8) (@IsMaryBabe) January 26, 2022

Fikri quiere en poncharles Nazli, para ser compañero de cletas #DoctorMilagroCHV — Rony (@ronycandia) January 26, 2022

#DoctorMilagroCHV el grito de Ali en la bici es por q no tenia sillín. — Willi Herrera (@WilliHerrera5) January 26, 2022