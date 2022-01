Gran expectación causó el último capítulo de Doctor Milagro, emitido por las pantallas de Chilevisión este domingo.

Es que el avance del próximo episodio dejó en claro que las cosas no se vienen fáciles para el protagonista de la historia, Ali Vefa, quien toma una drástica decisión.

¿Qué fue lo que pasó? Tras tener inconvenientes en medio de una compleja cirugía, el doctor Tanju pide llamar al joven interno, por lo que Nazli sale en su búsqueda.

Sin embargo, es interrumpida por Ferman. ¿Qué le dirá el cirujano estrella del hospital? ¿Impedirá que la asistente lo vaya a buscar?

Mientras tanto, Ali intenta resolver su propio caso médico, el de una guagua aparentemente abusada por su madre, quien insiste en su inocencia.

En medio de una alarma de incendios, el joven aprovecha de encerrarse con su paciente y su mamá en una habitación del recinto médico, dejando a todos perplejos.

¿Qué pretende Ali? Lo sabremos en el capítulo de este lunes de Doctor Milagro, emitido después de CHV Noticias Central.

Los avances en comerciales me dejaron 🤯 que le van a decir a Nazli #DoctorMilagroCHV

Ya no me quiero ilusionar con el "Traigan a Ali" de Tanju… no vaya a ser que lo vuelva a dejar sin operar #DoctorMilagroCHV 😔

— Andrea 🌹 (@its_apva) January 31, 2022