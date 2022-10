Doctora Cordero recordó el día que perdió la paciencia y golpeó a un maestro: “Lo noqueé”

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, programa de Chilevisión emitido este viernes, la doctora María Luisa Cordero contó una inesperada anécdota al resto de los participantes sobre un día en que perdió completamente la paciencia y agredió físicamente a una persona.

Según comentó la diputada, el incidente ocurrió cuando se compró su casa en el sector oriente de Santiago, para ir a vivir con su familia.

“Yo me compré mi casita en la pradera en La Reina, y típico que había que poner una piscina porque teníamos niños pequeños y mandé a poner tablas de alerce para que no nos vean a poto pelao desde la calle”, comenzó relatando.

En esa misma línea, la psiquiatra comentó que encontró a una persona que podía realizar el trabajo que necesitaba. “Me conseguí un maestro de La Araucanía, expertísimo, hicimos un acuerdo: me cobró la mitad antes y yo dije sí, con esta cosa de la justicia social y los derechos de los trabajadores”.

Pero el problema ocurrió cuando el maestro que había contratado “puso cuatro tablas y desapareció”.

Según indicó la ex constituyente a Jean Philippe y los otros presentes, después de un tiempo, la persona apareció. “Llegó un día, medio puestón y me dijo ‘dra. María Luisa, usted no me ha pagado el resto’. Pero maestro, me ha puesto cuatro tablas, cómo le voy a pagar el total del trabajo (respondió). Ahí me sacó la madre”.

En ese momento, dice la psiquiatra que tras los insultos, empuñó su mano y lo golpeó.

“Le tiré para la carótida, para eso me sirvió la anatomía y el gallo cayó muerto. Lo noqueé y el ayudante me dijo: ‘Lo mató doctora’. ‘No’, le dije, ‘si esto es una mezcla de curadera con un traumatismo encéfalo craneano’“, cerró.

Puedes revivir el momento en este link.