Lo tildó de “víbora”: Doja Cat se lanzó contra actor de Stranger Things tras difundir una conversación privada

Esta acción del artista de 17 años causó la molestia de Doja, quien hizo una transmisión en vivo en TikTok justo un día después que la estrella de Netflix publicara su chat personal.

“El hecho de que Noah hiciera eso, que compartiera una conversación privada entre los dos, es increíblemente inconsciente socialmente y pésimo. Es casi como ser una víbora, como mierd* de rata“, arremetió.

Pese a lo anterior, la cantante enfatizó que no hablaría más del asunto y calificó al actor como un “niño inconsciente”. “Creo que, para ser justos, tenemos que tratar de no enfadarnos demasiado. Noah es un niño, ni siquiera sé cuántos años tiene, pero seguramente no llega a los 21“, afirmó.

“Cuando eres tan joven, cometes errores. Haces estupideces. Estoy tratando de ser súper justa. Haces estupideces, dices estupideces, arruinas las relaciones con la gente. Cometes errores”, agregó.

it's so funny how y'all try to villainize and attack black women for being reasonably upset and uncomfortable and try to paint them aggressive. noah schnapp had no right sharing doja cat's dms without permission for a TikTok without consulting her pic.twitter.com/sMr8C2OXg4

