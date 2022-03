“Renuncio”. Ese es el nuevo nombre de usuario en Twitter de Doja Cat, luego de que la cantante se viera envuelta en una discusión en la plataforma con algunos de sus seguidores de Paraguay.

Todo se inició esta semana, tras la cancelación del festival Asunciónico, uno de los shows más relevantes de la escena musical paraguaya, debido a un temporal que impidió su realización, por lo que la intérprete estadounidense debió quedarse en el hotel.

A la mañana siguiente, Amala Zandile -su verdadero nombre- abandonó el país tan molesta que se desahogó en sus redes sociales mediante una serie de tuits que posteriormente eliminó.

Lee también: Rosalía a sus haters: “Se tendrán que acostumbrar a que las mujeres hagan canciones de lo que les apetezca”

“Hubo una tormenta en Paraguay, el show fue cancelado. Cuando dejé el hotel a la mañana siguiente no había ninguna persona fuera del hotel esperando por mí”, escribió y de inmediato agregó “ni siquiera uno”.

Acto seguido, sus seguidores criticaron sus comentarios, ya que le respondieron que sí estuvieron esperándola en el hotel bajo la lluvia y que ella jamás los saludó. Ante esto, Doja Cat publicó “hablen su mierda”.

De ahí en más la polémica sólo continuó aumentando y la cantidad de comentarios críticos por su actitud se fueron amplificando, recibiendo cuestionamientos no sólo por sus seguidores paraguayos, sino de gran parte de Latinoamérica, los que se fueron acumulando bajo el hashtag #DojaCatIsOverParty, comentarios a los que la propia Doja Cat respondió.

Es por eso que ahora la intérprete de “Kiss me more”, “So high” y “Mooo!”, entre otras, escribió dos mensajes que parecen una despedida de las redes sociales, aunque hasta el momento de escribir esta nota su cuenta sigue activa: “Se ha ido y ya no me importa una mierda, renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que creas en mí”.

Lee también: Si quieres no es broma: Usuarios piden que show de Daddy Yankee sea para los mayores de 30

“Todo está muerto para mí, la música está muerta y soy una maldita tonta por haber pensado que estaba hecha para esto. Esta es una maldita pesadilla. Deja de seguirme”, añadió.

Minutos más tarde tuiteó “esta mierda no es para mí, así que estoy fuera, cuídense”.

it’s gone and i don’t give a fuck anymore i fuckin quit i can’t wait to fucking disappear and i don’t need you to believe in me anymore. Everything is dead to me, music is dead, and i’m a fucking fool for ever thinking i was made for this this is a fucking nightmare unfollow me

— i quit (@DojaCat) March 25, 2022