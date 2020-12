La reconocida modelo y animadora chilena, Tonka Tomicic, reveló este viernes de Navidad que su madre, Marija Petric (72) padece de Alzheimer.

“No lo he contado directamente, pero hablé con mi hermana y me dijo que sí, que no me preocupe y que lo cuente. Mi mamá tiene Alzheimer. Tiene una demencia que ha avanzado bastante”, dijo en Bienvenidos.

En la misma línea, contó que su madre “ya no nos reconoce”.

“Siempre y cuando nos reconoce nos ponemos muy contentas (…) El otro día fui y me saqué la mascarilla y me dijo: ‘Tonki’, y eso es dicha”, contó la animadora.

Asimismo, reveló que el momento que atraviesan como familia “es difícil, porque es un duelo. Vas perdiendo a tu mamá”.

Por lo demás, Tonka afirmó que su madre padece un Alzheimer en una etapa avanzada y que la pandemia del COVID-19 habría producido que el proceso de acelere.

