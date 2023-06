La dolorosa pérdida que enluta a Nacho Gutiérrez: “Estoy hundido en una pena infinita”

El animador de televisión Ignacio Gutiérrez se encuentra atravesando por un complejo momento, luego de sufrir una dolorosa pérdida que lo enluta tanto a él como a su círculo más cercano.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador conmovió a sus seguidores al confirmar el fallecimiento de Diego, su perrito que compartía frecuentamente en redes sociales.

“Descansa en paz mi Diego. Hoy nuestro mundo se puso gris”, partió diciendo Gutiérrez, quien debió abandonar un estudio de televisión tras enterarse en vivo del delicado estado de salud de su mascota.

En la misma publicación, señaló que “tengo mucho que escribir de ti, pero estoy hundido en una pena infinita y sólo me da para agradecer tu amor. A Rodrigo, Marga, Vivi, tu hermana Lara y a mi, nos harás mucha falta”.

El post incluye un video musicalizado con la canción You’ll Be In My Heart de Phil Collins, tema principal de la película Tarzán. La pieza recopila distintos momentos con Diego, quien se convirtió en un miembro más de su familia.

La lamentable noticia generó la inmediata reacción de los usuarios, quienes enviaron mensajes de ánimo a Nacho en medio de este difícil momento. “Te mando un abrazo enorme”, “lo siento mucho”, “es lo más triste” y ” mucha fuerza”, fueron parte de los comentarios.

Mira la publicación acá: