Una polémica involucró a Dominique Gallego, quien sufrió un choque y fue acusada de darse a la fuga.

“Venía yo detrás de la Dominique Gallego, que le llaman. Da la casualidad de que yo al empezar a adelantar, ella no señala intermitente y le pego el topón atrás, cuando vio que cambié de pista. Venía sin patente, vidrios polarizados“, relató el sujeto afectado al medio local RTV Visión Noticias.

“Me estaba tratando de mala forma. Yo llegué con buen respeto al lado de ella, incluso llegué ofreciendo disculpas. Me trató mal, incluso trató mal a las personas que estaban de testigos, le estaban diciendo ‘cálmate’ y ella no ‘que hueón, hueón’. Le dije ‘no me faltes el respeto, porque nadie te lo está faltando. Le ofrecieron un vaso de agua, seguía alterada y le dijeron ‘no puedes virar ahí y si vas a virar, debes tirarte a la orilla’, algo que no hizo. Cuando le dijeron ‘llamemos a Carabineros’, pescó su tranco y se fue”, agregó en un video difundido por Instagram.

Sin embargo, fue su marido, Rodrigo Wainraihgt, quien salió a despejar las dudas al respecto, aclarando que la ex chica reality, quien tiene cinco meses de embarazo, no se habría dado a la fuga tras el accidente automovilístico, sino que fue hasta un centro asistencial para verificar el estado de su bebé.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el candidato a alcalde por Puerto Montt mostró su molestia por lo ocurrido. “La politización del accidente de mi mujer no corresponde”, escribió en la publicación.

De acuerdo a sus declaraciones, una persona que transitaba a exceso de velocidad chocó a la modelo por un costado del vehículo, donde se movilizaba junto a sus dos hijos.

“En vez de socorrerla la empezó insultar y a increpar”, acusó Wainraihgt, enfatizando en que “eso no puede ser”.

“Se ha inventado una serie de historias, principalmente de medios que trabajan con la Municipalidad, que había sido yo la persona que había chocado, que es mentira. Posteriormente, que mi mujer se arrancó. Mi señora no se arrancó”, puntualizó.

En ese sentido, el político expresó que su esposa fue a Carabineros a interponer la denuncia y luego se trasladó a urgencias.

“No voy a aguantar un trato hacia mi mujer de la manera como fue tratada por esta persona y tampoco voy a permitir al trato de ciertos medios contra mi señora y voy a tomar acciones legales”, advirtió el abogado.

“Tiene que haber un límite de respeto. Los ataques pueden venir a mí. Yo soy candidato, pero no voy a aguantar que utilicen esos instrumentos y esta bajeza para atacar a mi señora”, cerró.