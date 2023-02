Dominique Lattimore explica cómo un sueño hizo que empezara a practicar surfskate: “Estoy bien motivada”

Un cambio radical es el que ha tenido en estos últimos meses la modelo y ex chica reality, Dominique Lattimore, luego de que decidiera incursionar en el mundo del patinaje callejero.

En concreto, la ex participante de “Doble Tentación” pasó por el skate y el longboard, aunque ahora se dedica totalmente al surfkate, disciplina naciente que poco a poco se está tomando las calles.

Lo llamativo es que la influencer reveló que empezó a dedicarse a esto tras tener un sueño, lo que le llamó la atención y, tras averiguar un par de cosas, lo practicó de lleno.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Lattimore contó que “soñé que iba bajando en un skate cerro abajo. La sensación que tuve en ese sueño fue tan rica que sentí que debería probarlo de verdad, así que me lancé”.

“Al principio aprendí con videos de YouTube, después encontré algunas personas que hacían clases, así que las tomé. En YouTube ponía ‘cómo aprender a andar en surfskate o longboard’. Ahí hay mucha gente que empieza a dar sus tips para principiantes. Empecé a ver videos, a seguir los movimientos y comenzó a fluir”, agregó.

Respecto a de qué se trata el surfskate, explicó que lo primordial es que “simula el surf en el pavimento. Tiene el mismo movimiento que hace una tabla en el agua. Tengo mucha facilidad parece, porque la gente me dice que, pese a llevar poquito, hago bien los movimientos. Estoy bien motivada”.

“Me caía harto”

La modelo de 37 años admitió que ya tuvo sus primeros porrazos, por lo que llamó a todos los interesados a usar los respectivos elementos de protección.

“Al principio sí, me caía harto. Uso casco, es súper importante porque un golpe en la cabeza es complicado. Hace unos días me caí y me hice una herida. Sé que sí o sí tengo que usarlas (muñequeras y rodilleras), aunque sea incómodo”, añadió.

Además, sostuvo que se ha tomado la disciplina de manera muy seria. “Lo he tomado como un deporte. No estoy haciendo tanto gimnasio y cada vez que tengo tiempo, salgo a practicarlo, porque hace súper bien para la mente y el cuerpo”, dijo.

Finalmente, Lattimore apuntó a que no son solamente jóvenes o adolescentes lo que se dedican a esto, recalando que “he conocido gente de todas las edades. Se piensa que es para más jóvenes o niños, pero no, hay harta gente de mi edad o mayores que lo practican”.