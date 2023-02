A Don Francisco le preguntaron por las conductas machistas que hubo en televisión: “No me siento arrepentido”

El conductor de televisión Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, hizo un breve repaso por su extensa trayectoria en una entrevista con el periodista mexicano Jorge Ramos.

Abordando temas como la acusación que enfrentó por acoso sexual y la evolución de televisión, uno de los aspectos más controversiales de la conversación fue el machismo en el espectáculo durante las últimas décadas del siglo pasado.

Así, en el espacio llamado Algo Personal, Ramos apuntó que había “cosas que hacías, que sería imposible verlas ahora”, recibiendo una sincera afirmación por parte del comunicador chileno.

Luego, ambos recordaron secciones como “Miss Colita” y “Miss piel canela”, motivo por el cual el periodista preguntó “¿Te arrepientes de hacer eso? ¿De promover cierto tipo de estereotipos machistas?”.

“Creo que todas esas cosas serían criticadas. Estaba dentro de lo que resultaba, porque no era el único que hacía esto. Había otro tipo de programas que eran similares en otros lugares”, señaló Kreutzberger.

“Siempre pensé que esto era a favor de la gente”

En contraparte, el rostro de Univisión contestó “pero no lo hacías porque otros lo hacían”, a lo que Don Francisco argumentó que “no, por supuesto. Pero no me siento arrepentido, nunca hice algo conscientemente en contra de la gente, jamás. Siempre pensé que esto era a favor de la gente“, explicó.

Finalmente, el ex conductor de Sábado Gigante aseguró que “tienes que entender que los tiempos cambiaron, porque hoy día la mujer tiene otro lugar en nuestra sociedad. Cuando esto empezó era otro mundo, otra forma”.

Revisa la entrevista a continuación: